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14 марта, 19:57 • 102007 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 116699 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 107224 просмотра

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14 марта, 14:57 • 138167 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138043 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112968 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106599 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92907 просмотра

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14 марта, 10:03 • 111432 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136846 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ

Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ на территории города на фоне обострения ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Заявление было после того, как организация «Исламский джихад» обстреляла ракетами Южный Израиль из сектора Газа, а израильская армия объявила о полномасштабной операции против исламских радикалов.

Напомним

Палестинский "Исламский джихад" выпустил более 100 ракет из Газы по Израилю. Ракетные атаки были совершены несколько часов спустя после того, как высокопоставленный террорист "Исламского джихада" был убит во время целенаправленного авиаудара ВВС Израиля на севере Газы.

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