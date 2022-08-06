Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ

Детали

Заявление было после того, как организация «Исламский джихад» обстреляла ракетами Южный Израиль из сектора Газа, а израильская армия объявила о полномасштабной операции против исламских радикалов.

Напомним

Палестинский "Исламский джихад" выпустил более 100 ракет из Газы по Израилю. Ракетные атаки были совершены несколько часов спустя после того, как высокопоставленный террорист "Исламского джихада" был убит во время целенаправленного авиаудара ВВС Израиля на севере Газы.