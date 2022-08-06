Влада Тель-Авіва оголосила про відкриття всіх громадських бомбосховищ

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Заява була після того, як організація «Ісламський джихад» обстріляла ракетами Південний Ізраїль із сектора Газа, а ізраїльська армія оголосила про повномасштабну операцію проти ісламських радикалів.

Нагадаємо

Палестинський "Ісламський джихад" випустив понад 100 ракет із Гази по Ізраїлю. Ракетні атаки були здійснені через кілька годин після того, як високопоставлений терорист "Ісламського джихаду" був убитий під час цілеспрямованого авіаудару ВПС Ізраїлю на півночі Гази.