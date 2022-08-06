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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 37473 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 84012 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 123539 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 174993 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 172107 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 171291 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 148369 перегляди

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Влада Тель-Авіва оголосила про відкриття всіх громадських бомбосховищ

Влада Тель-Авіва оголосила про відкриття всіх громадських бомбосховищ

Київ • УНН

 • 132269 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Влада Тель-Авіва оголосила про відкриття всіх громадських бомбосховищ на території міста на тлі загострення ситуації в секторі Газа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Times of Israel.

Деталі

Заява була після того, як організація «Ісламський джихад» обстріляла ракетами Південний Ізраїль із сектора Газа, а ізраїльська армія оголосила про повномасштабну операцію проти ісламських радикалів.

Нагадаємо

Палестинський "Ісламський джихад" випустив понад 100 ракет із Гази по Ізраїлю. Ракетні атаки були здійснені через кілька годин після того, як високопоставлений терорист "Ісламського джихаду" був убитий під час цілеспрямованого авіаудару ВПС Ізраїлю на півночі Гази.

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