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Палестинський "Ісламський джихад" випустив понад 100 ракет із Гази по Ізраїлю

Палестинський "Ісламський джихад" випустив понад 100 ракет із Гази по Ізраїлю

Київ • УНН

 • 344028 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Палестинський "Ісламський джихад" випустив понад 100 ракет із Гази по Ізраїлю. Ракетні атаки були здійснені через кілька годин після того, як високопоставлений терорист "Ісламського джихаду" був убитий під час цілеспрямованого авіаудару ВПС Ізраїлю на півночі Гази. Про це інформує УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

Деталі

Понад 100 ракет було випущено з Сектора Газа по південній і центральній частині Ізраїлю в п'ятницю ввечері, через кілька годин після того, як Армія оборони Ізраїлю завдала удару по численним об'єктам терористів у Газі, убивши лідера терористів "Ісламського джихаду", а також інших оперативників.

Сирени були чутні в кількох ключових ізраїльських містах, коли понад 100 ракет було випущено по Явне, Беер-Яакові, Ашдоду та прикордонним громадам Гази. Більшість ракет були перехоплені ізраїльською системою протиракетної оборони "Залізний купол".

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів у відповідь і завдала ударів по додатковим об'єктам, які, як вважають, були пов'язані з інфраструктурою терористів.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили в п'ятницю, що вони почали завдавати ударів по цілям у секторі Газа, через кілька годин після того, як міністр оборони Бені Ганц попередив палестинський ісламський джихад, що Ізраїль вживе заходів, якщо терористична угруповання не відмовиться від своїх намірів.

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