Палестинський "Ісламський джихад" випустив понад 100 ракет із Гази по Ізраїлю

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Понад 100 ракет було випущено з Сектора Газа по південній і центральній частині Ізраїлю в п'ятницю ввечері, через кілька годин після того, як Армія оборони Ізраїлю завдала удару по численним об'єктам терористів у Газі, убивши лідера терористів "Ісламського джихаду", а також інших оперативників.

Сирени були чутні в кількох ключових ізраїльських містах, коли понад 100 ракет було випущено по Явне, Беер-Яакові, Ашдоду та прикордонним громадам Гази. Більшість ракет були перехоплені ізраїльською системою протиракетної оборони "Залізний купол".

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів у відповідь і завдала ударів по додатковим об'єктам, які, як вважають, були пов'язані з інфраструктурою терористів.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили в п'ятницю, що вони почали завдавати ударів по цілям у секторі Газа, через кілька годин після того, як міністр оборони Бені Ганц попередив палестинський ісламський джихад, що Ізраїль вживе заходів, якщо терористична угруповання не відмовиться від своїх намірів.