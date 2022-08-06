Палестинский "Исламский джихад" выпустил более 100 ракет из Газы по Израилю

Детали

Более 100 ракет было выпущено из Сектора Газа по южной и центральной части Израиля в пятницу вечером, через несколько часов после того, как Армия обороны Израиля нанесла удар по многочисленным объектам террористов в Газе, убив лидера террористов "Исламского джихада", а также других оперативников.

Сирены были слышны в нескольких ключевых израильских городах, когда более 100 ракет было выпущено по Явне, Беер-Яаку, Ашдоду и пограничным общинам Газы. Большинство ракет были перехвачены израильской системой противоракетной обороны "Железный купол".

Армия обороны Израиля нанесла ответные удары и нанесла удары по дополнительным объектам, которые, как считают, были связаны с инфраструктурой террористов.

О пострадавших не сообщается.

Напомним

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили в пятницу, что они начали наносить удары по целям в секторе Газа, через несколько часов после того, как министр обороны Бени Ганц предупредил палестинский исламский джихад, что Израиль примет меры, если террористическая группировка не откажется от своих намерений.