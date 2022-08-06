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Палестинский "Исламский джихад" выпустил более 100 ракет из Газы по Израилю

Палестинский "Исламский джихад" выпустил более 100 ракет из Газы по Израилю

Киев • УНН

 • 344023 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Палестинский "Исламский джихад" выпустил более 100 ракет из Газы по Израилю. Ракетные атаки были совершены несколько часов спустя после того, как высокопоставленный террорист "Исламского джихада" был убит во время целенаправленного авиаудара ВВС Израиля на севере Газы. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

Более 100 ракет было выпущено из Сектора Газа по южной и центральной части Израиля в пятницу вечером, через несколько часов после того, как Армия обороны Израиля нанесла удар по многочисленным объектам террористов в Газе, убив лидера террористов "Исламского джихада", а также других оперативников.

Сирены были слышны в нескольких ключевых израильских городах, когда более 100 ракет было выпущено по Явне, Беер-Яаку, Ашдоду и пограничным общинам Газы. Большинство ракет были перехвачены израильской системой противоракетной обороны "Железный купол".

Армия обороны Израиля нанесла ответные удары и нанесла удары по дополнительным объектам, которые, как считают, были связаны с инфраструктурой террористов.

О пострадавших не сообщается.

Напомним

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили в пятницу, что они начали наносить удары по целям в секторе Газа, через несколько часов после того, как министр обороны Бени Ганц предупредил палестинский исламский джихад, что Израиль примет меры, если террористическая группировка не откажется от своих намерений.

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