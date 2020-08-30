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Власти Судана заключили мир с повстанцами

Киев • УНН

 • 15990 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Правительство Судана заключило в воскресенье, 30 августа, мирное соглашение с Суданским революционным фронтом (СРФ), альянсом повстанческих группировок из регионов Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил. Представители сторон одобрили договор, который будет официально подписан в понедельник на церемонии в Джубе, столице соседнего Южного Судана. Об этом сообщает суданский информационное агентство Suna и немецкое издание DW, передает УНН.

Власти Судана заключили мир с повстанцами

Южный Судан выступал в качестве посредника на мирных переговорах. Они стали возможны после того, как в апреле 2019 года в результате массовых протестов был свергнут авторитарный глава Судана Омар аль-Башир. Первая предварительная договоренность о мирном соглашении с новым переходным правительством Судана была достигнута уже в сентябре 2019 года.

Соглашение с правительством охватывает такие вопросы, как разделение властей, безопасность, права собственности на землю, расследование преступлений, совершенных во время гражданской войны, и возвращение беженцев. Суданский революционный фронт обязуется распустить повстанческие группы, а правительство обязуется принять их бойцов в суданскую армию.

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По данным ООН, с 2003 года в ходе конфликта в Дарфуре было убито около 300 тысяч человек, 2,5 миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома и стали беженцами. В 2011 году вспыхнули бои в Южном Кордофане и Голубом Ниле. В 2009 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест тогда еще президента аль-Башира по подозрению в военных преступлениях и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. Президента Судана считают инициатором массового уничтожения трех этнических меньшинств фур, масалит и загава. Новые суданские власти заявили, что будут судить его на родине.

Напомним, в международных операциях участвуют 38 украинских миротворцев из МВД.

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