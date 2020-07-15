В міжнародних операціях беруть участь 38 українських миротворців з МВС

“Наразі у міжнародних миротворчих місіях беруть участь 38 працівників МВС – представники Національної поліції України та військовослужбовці Національної гвардії України, у тому числі 3 жінки. Українські військові працюють і врегульовують конфлікти у 5 миротворчих місіях ООН та ОБСЄ, зокрема на Кіпрі, у Косові, Південному Судані та Демократичній Республіці Конго. Один представник МВС відряджений до Департаменту миротворчих операцій Секретаріату ООН у місті Нью-Йорк, США”, - йдеться у повідомленні.

В МВС до Дня українських миротворців висловили глибоку шану всім, хто докладає активних зусиль до протидії загрозам миру на міжнародній арені і побажали їм міцного здоров’я і успішного виконання миротворчих місій та щасливого повернення додому.

Нагадаємо, сьогодні відзначають День українських миротворців.