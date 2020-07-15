В международных операциях принимают участие 38 украинских миротворцев от МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В международных миротворческих миссиях участвуют 38 сотрудников МВД - представители Национальной полиции Украины и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook МВД Украины.
"Сейчас в международных миротворческих миссиях участвуют 38 сотрудников МВД - представители Национальной полиции Украины и военнослужащие Национальной гвардии Украины, в том числе 3 женщины. Украинские военные работают и регулируют конфликты в 5 миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ, в частности на Кипре, в Косово, Южном Судане и Демократической Республике Конго. Один представитель МВД отправлен в Департамент миротворческих операций Секретариата ООН в Нью-Йорк, США", - говорится в сообщении.
В МВД ко Дню украинских миротворцев выразили глубокое уважение всем, кто прилагает активные усилия к противодействию угрозам миру на международной арене и пожелали им крепкого здоровья и успешного выполнения миротворческих миссий и счастливого возвращения домой.
Напомним, сегодня отмечают День украинских миротворцев.