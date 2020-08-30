Влада Судану уклала мир з повстанцями

Південний Судан виступав в якості посередника на мирних переговорах. Вони стали можливі після того, як в квітні 2019 року в результаті масових протестів був повалений авторитарний глава Судану Омар аль-Башир. Перша попередня домовленість про мирну угоду з новим перехідним урядом Судану була досягнута вже у вересні 2019 року.

Угода з урядом охоплює такі питання, як поділ влади, безпеку, права власності на землю, розслідування злочинів, скоєних під час громадянської війни, і повернення біженців. Суданський революційний фронт зобов’язується розпустити повстанські групи, а уряд зобов’язується взяти їх бійців в суданську армію.

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За даними ООН, з 2003 року в ході конфлікту в Дарфурі було вбито близько 300 тисяч чоловік, 2,5 мільйона людей змушені були покинути свої будинки і стали біженцями. У 2011 році спалахнули бої в Південному Кордофане і Блакитному Нілі. У 2009 році Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт тоді ще президента аль-Башира за підозрою у військових злочинах і організації геноциду в суданській провінції Дарфур. Президента Судану вважають ініціатором масового знищення трьох етнічних меншин: фур, масаліт і загава. Нові суданська влада заявили, що будуть судити його на батьківщині.

Нагадаємо, в міжнародних операціях беруть участь 38 українських миротворців з МВС.