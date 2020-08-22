У Південному Судані зазнав катастрофи вантажний літак, загинули 17 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Щонайменше 17 людей загинули при падінні вантажного літака у суботу через кілька хвилин після вильоту з аеропорту столиці Південного Судану Джуби. Про це повідомляє "Сіньхуа", інформує УНН.
"Врятувалася лише одна людина, її доставили до лікарні. Загинули двоє членів екіпажу і ще 15 осіб, що знаходилися на борту літака", - повідомляють очевидці.
Повідомляється, що літак впав на землю біля одного із міських кварталів.
"Ні пожежні, ні техніка поки не змогли дістатися до місця падіння літака, так як ця місцевість сильно заболочена в результаті злив, що пройшли напередодні", - повідомив міністр транспорту країни Мадут Біар Йол.
Генеральний директор аеропорту Кур Куол Аджіеу повідомив, що літак, прямував у міста Вау і Авейль, впав на землю в районі аеропорту. Причини катастрофи поки не встановлені.
Як повідомлялося раніше в УНН, у США гвинтокрил з пасажирами впав у річку.