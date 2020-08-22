В Южном Судане потерпел крушение грузовой самолет, погибли 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. По меньшей мере 17 человек погибли при падении грузового самолета в субботу через несколько минут после вылета из аэропорта столицы Южного Судана Джубы. Об этом сообщает "Синьхуа", информирует УНН.
"Спасся только один человек, его доставили в больницу. Погибли два члена экипажа и еще 15 человек, находившихся на борту самолета", - сообщают очевидцы.
Сообщается, что самолет упал на землю возле одного из городских кварталов.
"Ни пожарные, ни техника пока не смогли добраться к месту падения самолета, так как эта местность сильно заболочена в результате ливней, прошедших накануне", - сообщил министр транспорта страны Мадут Биар Йол.
Генеральный директор аэропорта Кур Куол Аджиеу сообщил, что самолет, следовавший в город Вау и Авейль, упал на землю в районе аэропорта. Причины катастрофы пока не установлены.
Как сообщалось ранее в УНН, в США вертолет с пассажирами упал в реку.