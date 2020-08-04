У США гвинтокрил з пасажирами впав у річку

"Пожежна служба Ноксвілла заявила, що тіло було виявлено після аварії вертольота на річці Теннессі у понеділок увечері. У відділі пожежної охорони Ноксвілла сказали, що аварія сталася близько 7:42 вечора, прямо за будинком у районі Секвойя Хіллс на Лейквью Драйв. За даними Федерального авіаційного управління, на борту літака знаходилося чотири людини", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що троє пасажирів уникли катастрофи, стрибнувши у річку, і були підібрані на понтонний човен. За словами місцевих рятувальників, жоден з них не потребував допомоги, вони відмовились від транспортування до лікарні. Ймовірну причину аварії буде визначати Національна рада з безпеки на транспорті США.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні у швейцарських Альпах розбився літак, четверо людей загинуло.