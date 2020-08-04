В США вертолет с пассажирами упал в реку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Ноксвилле, штат Теннесси, США произошла авария вертолета Eurocopter EC-130, нашли тело погибшего человека. Об этом со ссылкой на пожарную службу Ноксвилла пишет WVLT, передает УНН.
"Пожарная служба Ноксвилла заявила, что тело было обнаружено после аварии вертолета на реке Теннесси в понедельник вечером. В отделе пожарной охраны Ноксвилла сказали, что авария произошла около 7:42 вечера, прямо за домом в районе Секвойя Хиллс на Лейквью Драйв. По данным Федерального авиационного управления, на борту самолета находилось четыре человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трое пассажиров избежали катастрофы, прыгнув в реку, и были подобраны на понтонную лодку. По словам местных спасателей, ни один из них не нуждался в помощи, они отказались от транспортировки в больницу. Вероятную причину аварии будет определять Национальный совет по безопасности на транспорте США.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в швейцарских Альпах разбился самолет, четыре человека погибли.