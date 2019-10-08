Власти США пытается защитить информатора в деле телефонного разговора Трампа и Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Власти США принимают меры для обеспечения защиты сотрудника американской разведки, который подал жалобу на президента Дональда Трампа. Об этом агентству Reuters рассказал источник, знакомый с этим делом, передает УНН.
“Адвокаты информатора в письме от 28 сентября на имя исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайера выразили обеспокоенность тем, что безопасность их клиента может оказаться под угрозой после того, как Трамп предположил, что он был шпионом, который совершил государственную измену”, — идется в сообщении.
Адвокаты заявили, что некоторые лица предложили “награду” в размере 50 тысяч долларов за любую информацию о личности информатора после того, как разведчик пожаловался наблюдателю от правительства, о том, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского 25 июля, позвонив ему по телефону для расследование его политического соперника Джо Байдена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп опасается, что возможный импичмент плохо скажется на его биографии
“Источник в правительстве США, который знаком с делом информатора, сообщил, что федеральные власти принимают меры безопасности для защиты чиновника”, — говорится в сообщении, но отмечается, что тот же источник отказался сообщить, какие именно меры были приняты. Источник также отказалось сообщить, поступали ли какие-то конкретные угрозы в адрес информатора.
Адвокат разведчика отказался комментировать вопрос безопасности своего клиента.
Напомним, 6 октября второй источник выразил обеспокоенность по поводу отношений президента США Дональда Трампа с Украиной, и уже общался на эту тему с генеральным инспектором разведывательного сообщества США.