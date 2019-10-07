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Трамп побоюється, що можливий імпічмент погано позначиться на його біографії

Київ • УНН

 • 9856 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп розповів республіканцям в Палаті представників Конгресу про свої побоювання щодо того, що можливий імпічмент стане темною плямою в його біографії. Про це повідомив у неділю новинний портал Axios з посиланням на власні джерела, знайомі зі змістом закритою телефонної бесіди Трампа і його однопартійців, що відбулася в п’ятницю, передає УНН.

Трамп побоюється, що можливий імпічмент погано позначиться на його біографії

За їх словами, американський лідер пояснив, чому йому дійсно не подобається імпічмент. “(Ця процедура) погано позначиться на вашій біографії”, — вважає він. “Ви б не захотіли, щоб це (імпічмент) було у вашій біографії”, — наводять джерела порталу слова президента.

Президент, згідно з їхніми даними, впевнений, що розпочата демократами в Палаті представників Конгресу США процедура імпічменту допоможе йому переобратися, а республіканцям — повернути контроль над нижньою палатою законодавчого органу. При цьому він не хоче, щоб в підручниках з історії про нього писали як про президента, якого зняли з посади. Трамп, за відомостями Axios, вкрай турбується з приводу своєї спадщини.

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Багато радників глави держави, зазначає портал, впевнені, що в Палаті представників майже напевно затвердять звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту. Одночасно вони підкреслюють, що в контрольованому республіканцями Сенаті у цієї ініціативи немає ніяких шансів.

Нагадаємо, 24 вересня Палата представників, контрольована Демократичною партією на чолі зі спікером Ненсі Пелосі, оголосила про запуск процедури імпічменту щодо республіканця Трампа. Приводом для цього послужили твердження про тиск Трампа в липневій телефонній розмові на президента України Володимира Зеленського з метою спонукати Київ допомогти главі вашингтонської адміністрації обратися на другий термін в листопаді 2020 року.

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