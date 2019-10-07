Трамп опасается, что возможный импичмент плохо скажется на его биографии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп рассказал республиканцам в Палате представителей Конгресса о своих опасениях относительно того, что возможный импичмент станет темным пятном в его биографии. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники, знакомые с содержанием закрытой телефонной беседы Трампа и его однопартийцев, состоявшейся в пятницу, передает УНН.
По их словам, американский лидер объяснил, почему ему действительно не нравится импичмент. “(Эта процедура) плохо скажется на вашей биографии”, — считает он. “Вы бы не захотели, чтобы это (импичмент) было в вашей биографии”, — приводят источники портала слова президента.
Президент, согласно их данным, уверен, что начатая демократами в Палате представителей Конгресса США процедура импичмента поможет ему переизбраться, а республиканцам — вернуть контроль над нижней палатой законодательного органа. При этом он не хочет, чтобы в учебниках по истории о нем писали как о президенте, которого сняли с должности. Трамп, по сведениям Axios, крайне беспокоится по поводу своего наследия.
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Многие советников главы государства, отмечает портал, уверены, что в Палате представителей почти наверняка утвердят обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Одновременно они подчеркивают, что в контролируемом республиканцами Сенате у этой инициативы нет никаких шансов.
Напомним, 24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией во главе со спикером Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента республиканца Трампа. Поводом для этого послужили утверждения о давлении Трампа в июльской телефонном разговоре на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в ноябре 2020 года.