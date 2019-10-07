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Трамп опасается, что возможный импичмент плохо скажется на его биографии

Киев • УНН

 • 9856 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп рассказал республиканцам в Палате представителей Конгресса о своих опасениях относительно того, что возможный импичмент станет темным пятном в его биографии. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники, знакомые с содержанием закрытой телефонной беседы Трампа и его однопартийцев, состоявшейся в пятницу, передает УНН.

Трамп опасается, что возможный импичмент плохо скажется на его биографии

По их словам, американский лидер объяснил, почему ему действительно не нравится импичмент. “(Эта процедура) плохо скажется на вашей биографии”, — считает он. “Вы бы не захотели, чтобы это (импичмент) было в вашей биографии”, — приводят источники портала слова президента.

Президент, согласно их данным, уверен, что начатая демократами в Палате представителей Конгресса США процедура импичмента поможет ему переизбраться, а республиканцам — вернуть контроль над нижней палатой законодательного органа. При этом он не хочет, чтобы в учебниках по истории о нем писали как о президенте, которого сняли с должности. Трамп, по сведениям Axios, крайне беспокоится по поводу своего наследия.

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Многие советников главы государства, отмечает портал, уверены, что в Палате представителей почти наверняка утвердят обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Одновременно они подчеркивают, что в контролируемом республиканцами Сенате у этой инициативы нет никаких шансов.

Напомним, 24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией во главе со спикером Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента республиканца Трампа. Поводом для этого послужили утверждения о давлении Трампа в июльской телефонном разговоре на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в ноябре 2020 года.

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