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Справа про імпічмент Трампа: з Конгресу США надіслали запит на документи до Білого дому

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Прихильники справи про імпічмент президента США Дональда Трампа в Палаті представників Конгресу США запросили у адміністрації Білого дому надати документи у межах розслідування цієї справи. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Справа про імпічмент Трампа: з Конгресу США надіслали запит на документи до Білого дому

"Лідери з Палати представників щодо справи про імпічмент направили повістку виконуючому обов'язки керівника апарату в Білому домі Міку Малвані, у пошуках документів, під час останньої ескалації розслідування Палати представників щодо Дональда Трампа", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, відправка офіційного запиту відбулася після численних закликів Білого дому добровільно подати документи. У листі міститься попередження про те, що невиконання запиту - навіть якщо за вказівкою президента - "є доказом перешкоди для проведення розслідування Палати представників щодо імпічменту і може бути використано як несприятливий висновок проти вас і президента".

"Ми глибоко шкодуємо про те, що президент Трамп поставив нас - і націю - у таке становище, але його дії не залишили нам іншого вибору, крім як видати цей запит", - йдеться в документі, підписаному членами Палати представників Елайджою Каммінгсом, Адамом Шиффом і Еліотом Енгелем.

Вони мають намір отримати документи, пов'язані з телефонною розмовою президента Трампа і президента України Володимира Зеленського від 25 липня.

Як зазначає видання, у відповідь на запит з Палати представників прес-секретар Білого дому заявила, що цей офіційний запит "нічого не змінює".

Про справу щодо імпічменту Трампа заговорили на ґрунті тверджень про те, що Трамп у липневій телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським тиснув на Україну щодо розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

Згодом спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту Трампа.

.@PressSec says the subpoena from House Democrats tonight “changes nothing” pic.twitter.com/LTswanriTx

— Justin Sink (@justinsink) 4 октября 2019 г.

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