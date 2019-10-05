Дело об импичменте Трампа: из Конгресса США направили запрос на документы в Белый дом

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 32711 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 62899 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 70334 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 117671 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 172631 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 164362 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 216788 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 201625 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 440528 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 233963 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
2м/с
67%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 52696 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 49779 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 51686 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 33213 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 26500 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 199751 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 184539 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 270932 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 440544 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 541811 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 117698 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 62404 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 59971 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 66121 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 96465 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Дело об импичменте Трампа: из Конгресса США направили запрос на документы в Белый дом

Киев • УНН

 • 13442 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Сторонники дела об импичменте президента США Дональда Трампа в Палате представителей Конгресса США запросили у администрации Белого дома предоставить документы в рамках расследования этого дела. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Дело об импичменте Трампа: из Конгресса США направили запрос на документы в Белый дом

"Лидеры Палаты представителей по делу об импичменте направили повестку исполняющему обязанности руководителя аппарата в Белом доме Мику Малвани, в поисках документов, во время последней эскалации расследования Палаты представителей в отношении Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Как указано, отправка официального запроса последовала после многочисленных призывов Белого дома добровольно подать документы. В письме содержится предупреждение о том, что невыполнение запроса - даже если по указанию президента - "является доказательством препятствия для проведения расследования Палаты представителей по импичменту и может быть использовано в качестве неблагоприятного вывода против вас и президента".

"Мы глубоко сожалеем о том, что президент Трамп поставил нас - и нацию - в такое положение, но его действия не оставили нам другого выбора, кроме как выдать этот запрос", - говорится в документе, подписанном членами Палаты представителей Элайджей Каммингсом, Адамом Шиффом и Элиотом Энгелем.

Они намерены получить документы, связанные с телефонным разговором президента Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля.

Как отмечает издание, в ответ на запрос Палаты представителей пресс-секретарь Белого дома заявила, что этот официальный запрос "ничего не меняет".

О деле об импичменте Трампа заговорили на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским оказывал давление на Украину относительно расследования дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Впоследствии спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа.

. @PressSec says the subpoena from House Democrats tonight "changes nothing" pic.twitter.com/LTswanriTx

- Justin Sink (@justinsink) 4 октября 2019 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,847.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.23