Дело об импичменте Трампа: из Конгресса США направили запрос на документы в Белый дом

"Лидеры Палаты представителей по делу об импичменте направили повестку исполняющему обязанности руководителя аппарата в Белом доме Мику Малвани, в поисках документов, во время последней эскалации расследования Палаты представителей в отношении Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Как указано, отправка официального запроса последовала после многочисленных призывов Белого дома добровольно подать документы. В письме содержится предупреждение о том, что невыполнение запроса - даже если по указанию президента - "является доказательством препятствия для проведения расследования Палаты представителей по импичменту и может быть использовано в качестве неблагоприятного вывода против вас и президента".

"Мы глубоко сожалеем о том, что президент Трамп поставил нас - и нацию - в такое положение, но его действия не оставили нам другого выбора, кроме как выдать этот запрос", - говорится в документе, подписанном членами Палаты представителей Элайджей Каммингсом, Адамом Шиффом и Элиотом Энгелем.

Они намерены получить документы, связанные с телефонным разговором президента Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля.

Как отмечает издание, в ответ на запрос Палаты представителей пресс-секретарь Белого дома заявила, что этот официальный запрос "ничего не меняет".

О деле об импичменте Трампа заговорили на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским оказывал давление на Украину относительно расследования дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Впоследствии спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа.

. @PressSec says the subpoena from House Democrats tonight "changes nothing" pic.twitter.com/LTswanriTx

- Justin Sink (@justinsink) 4 октября 2019 г.