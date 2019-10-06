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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Помпео про розслідування розмови Трампа та Зеленського: це дурна гра

Київ • УНН

 • 10508 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Розслідування, яке відбувається через проведену у липні телефонну розмову між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, є "дурною грою". Таку думку висловив держсекретар США Майк Помпео під час візиту до Греції в рамках свого європейського дипломатичного турне, повідомляє Reuters, передає УНН.

Помпео про розслідування розмови Трампа та Зеленського: це дурна гра

“Ось що є неправильним, коли світ не фокусує свою увагу на правильних, важливих речах, речах, які впливають на життя реальних людей, а замість цього потрапляє в якусь дурну гру. Це марно, це не допомагає процвітанню демократій”, — сказав Помпео.

Коли журналісти запитали його, чи є ще які-небудь “червоні прапорці” у розмові між президентами США та України, що могли б вимагати подальшого розслідування, Помпео заявив: “Мені не здається, що хтось тут (в Греції — ред) був би сильно зацікавлений цим ... Я думаю, тут хочуть дізнатись про відносини між США та Грецією”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держдеп США відповів на запит з Конгресу щодо документів, пов'язаних з Україною

Раніше Майк Помпео став на захист підходу адміністрації президента США Дональда Трампа щодо України, який перебуває у центрі розслідування щодо імпічменту.

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