Помпео про розслідування розмови Трампа та Зеленського: це дурна гра
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Розслідування, яке відбувається через проведену у липні телефонну розмову між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, є "дурною грою". Таку думку висловив держсекретар США Майк Помпео під час візиту до Греції в рамках свого європейського дипломатичного турне, повідомляє Reuters, передає УНН.
“Ось що є неправильним, коли світ не фокусує свою увагу на правильних, важливих речах, речах, які впливають на життя реальних людей, а замість цього потрапляє в якусь дурну гру. Це марно, це не допомагає процвітанню демократій”, — сказав Помпео.
Коли журналісти запитали його, чи є ще які-небудь “червоні прапорці” у розмові між президентами США та України, що могли б вимагати подальшого розслідування, Помпео заявив: “Мені не здається, що хтось тут (в Греції — ред) був би сильно зацікавлений цим ... Я думаю, тут хочуть дізнатись про відносини між США та Грецією”.
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Раніше Майк Помпео став на захист підходу адміністрації президента США Дональда Трампа щодо України, який перебуває у центрі розслідування щодо імпічменту.