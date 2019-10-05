Держдеп США відповів на запит з Конгресу щодо документів, пов'язаних з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Державний департамент США дав початкову відповідь на запит з Конгресу про надання документів у межах розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Про це заявив в суботу держсекретар США Майк Помпео, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Держдепартамент направив вчора ввечері в Конгрес лист, яке є нашою початковою відповіддю на запит документів. Очевидно, ми зробимо все, що потрібно за законом", - заявив Помпео.
Як зазначає видання, демократи в Палаті представників США вивчають, чи є підстави для притягнення до відповідальності Трампа, ґрунтуючись на повідомленні інформатора, в якому йдеться, що він звернувся до Президента України Володимира Зеленського в телефонній розмові 25 липня з проханням допомогти у розслідуванні щодо політичного конкурента-демократа Джо Байдена.
Помпео, який визнав, що слухав телефонну розмову, сказав, що адміністрація Трампа "неймовірно зосереджена на тому, щоб переконатися, що ми працювали з Україною так, як це було доречно".
У п'ятницю демократи в Палаті представників США направили запит в Білий дім за документами, які вони хочуть бачити в межах розслідування щодо імпічменту.