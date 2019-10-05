Госдеп США ответил на запрос из Конгресса относительно документов, связанных с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Государственный департамент США дал первоначальный ответ на запрос Конгресса о предоставлении документов в рамках расследования по импичменту президента Дональда Трампа. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Госдепартамент направил вчера вечером в Конгресс письмо, которое является нашим первоначальным ответом на запрос документов. Очевидно, мы сделаем все, что требуется по закону", - заявил Помпео.
Как отмечает издание, демократы в Палате представителей США изучают, есть ли основания для привлечения к ответственности Трампа, основываясь на сообщении информатора, в котором говорится, что он обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре 25 июля с просьбой помочь в расследовании в отношении политического конкурента-демократа Джо Байдена.
Помпео, который признал, что слушал телефонный разговор, сказал, что администрация Трампа "невероятно сосредоточена на том, чтобы убедиться, что мы работали с Украиной так, как это было бы уместно".
В пятницу демократы в Палате представителей США направили запрос в Белый дом по документам, которые они хотят видеть в рамках расследования по импичменту.