Помпео о расследовании разговора Трампа и Зеленского: это дурацкая игра
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Расследование, которое происходит из-за проведенного в июле телефонного разговора между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, является “дурацкой игрой”. Такое мнение высказал госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Грецию в рамках своего европейского дипломатического турне, сообщает Reuters, передает УНН.
“Вот что неправильно, когда мир не фокусирует свое внимание на правильных, важных вещах, вещах, которые влияют на жизнь реальных людей, а вместо этого попадает в какую-то дурацкую игру. Это бесполезно, это не помогает процветанию демократии”, — сказал Помпео.
Когда журналисты спросили его, есть ли еще какие-нибудь “красные флажки” в разговоре между президентами США и Украины, которые могли бы требовать дальнейшего расследования Помпео заявил: “Мне не кажется, что кто-то здесь (в Греции — ред) был бы сильно заинтересован в этом... Я думаю, здесь хотят узнать об отношениях между США и Грецией”.
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Ранее Майк Помпео встал на защиту подхода администрации президента США Дональда Трампа по Украине, который находится в центре расследования об импичменте.