Помпео висловився щодо скандалу навколо Трампа та України

"Помпео стверджував, що розслідування, яке Сполучені Штати запитували в уряду України, стосувалося можливого втручання з України в президентські вибори 2016 року в США. Він не говорив щодо заявленого Трампом бажання щодо України провести конкретне розслідування у справі колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера, на яких зосереджені слідчі з імпічменту з тих пір, як в минулому місяці з'явилася скарга інформатора", - пише видання.

Помпео розкритикував запит про імпічмент як "явно політичний" і сказав, що дії Державного департаменту США були спрямовані виключно на поліпшення відносин з новим урядом України. Він також сказав, що робота колишнього спецпредставника держдепу США з питань України Курта Волкера ґрунтувалася на вказівці президента зробити саме це.

"Держдепартамент був дуже сфокусований за вказівкою президента на створенні простору, де ми могли б у кінцевому підсумку створити хороші стосунки з цим урядом", - сказав Помпео.

"Посол Волкер старанно працював над створенням цієї можливості", - додав він.

Помпео сказав, що адміністрація зобов'язана розслідувати ймовірне втручання у вибори і звернутися до іноземних урядів по допомогу, якщо це необхідно.

"Адміністрація була неймовірно зосереджена на тому, щоб переконатися, що ми працюємо з Україною у такий спосіб, який є відповідним. Це не тільки доречно, це наш обов'язок, якщо ми вважаємо, що на виборах 2016 року було втручання", - сказав він.

"Я думаю, що всі визнають, що уряди зобов'язані забезпечити, щоб вибори проходили чесно, без втручання", - зазначив Помпео.

Окремо, щодо імпічменту, Помпео сказав, що Державний департамент відповів на запит з Конгресу США щодо представлення документів, пов'язаних з Україною. Він не сказав, що це була за відповідь.

Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з посиланням на інформатора з’явилась інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, спробувавши тиснути на українську владу щодо розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту Трампа.

25 вересня Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.