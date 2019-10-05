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Помпео высказался относительно скандала вокруг Трампа и Украины

Киев • УНН

 • 16660 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео в субботу встал на защиту подхода администрации президента США Дональда Трампа относительно Украины, который находится в центре расследования об импичменте. Об этом пишет AP, передает УНН.

Помпео высказался относительно скандала вокруг Трампа и Украины

"Помпео утверждал, что расследование, которое Соединенные Штаты запрашивали у правительства Украины, касалось возможного вмешательства с Украины в президентские выборы 2016 года в США. Он не говорил относительно заявленного Трампа желания относительно Украины провести конкретное расследование по делу бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, на которых сосредоточены следователи по импичменту с тех пор, как в прошлом месяце появилась жалоба информатора", - пишет издание.

Помпео раскритиковал запрос об импичменте как "явно политический" и сказал, что действия Государственного департамента США были направлены исключительно на улучшение отношений с новым правительством Украины. Он также сказал, что работа бывшего спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера основывалась на указании президента сделать именно это.

"Госдепартамент был очень сфокусирован по указанию президента на создании пространства, где мы могли бы в конечном итоге создать хорошие отношения с этим правительством", - сказал Помпео.

"Посол Волкер старательно работал над созданием этой возможности", - добавил он.

Помпео сказал, что администрация обязана расследовать возможное вмешательство в выборы и обратиться к иностранным правительствам за помощью, если это необходимо.

"Администрация была невероятно сосредоточена на том, чтобы убедиться, что мы работаем с Украиной так, как нужно. Это не только уместно, это наша обязанность, если мы считаем, что на выборах 2016 года было вмешательство", - сказал он.

"Я думаю, что все признают, что правительства обязаны обеспечить, чтобы выборы проходили честно, без вмешательства", - отметил Помпео.

Отдельно, в отношении импичмента, Помпео сказал, что Государственный департамент ответил на запрос из Конгресса США относительно представления документов, связанных с Украиной. Он не сказал, что это был за ответ.

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, попробовав давить на украинскую власть по расследованию дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

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