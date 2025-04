Другий свідок у справі про розмову Трампа із Зеленським говорив з главою розвідки США

Заїд розповів, що друга людина, також названа співробітником розвідки, знає з перших рук про деякі твердження, викладені у первісній скарзі, і був опитаний генеральним інспектором розвідувального співтовариства Майклом Аткінсоном.

Існування другого інформатора, зокрема, людини, яка може безпосередньо говорити про події за участю президента США, пов’язаних з розмовами про Україну, може поставити під сумнів твердження Трампа про те, що первісна скарга, опублікування 26 вересня, була “абсолютно неточною”.

The New York Times в п’ятницю, пославшись на анонімні джерела, повідомила, що другий співробітник розвідки обмірковує, чи подати свою власну скаргу і дати свідчення Конгресу. Заїд заявив, що не знає, чи є другий інформатор, якого він представляє, особою, описаною The New York Times.

Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з посиланням на інформатора з’явилася інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, спробувавши тиснути на українську владу щодо розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

25 вересня Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.