Второй свидетель по делу о разговоре Трампа с Зеленским говорил с главой разведки США

Заид рассказал, что второй человек, также называемый сотрудником разведки, знает из первых рук о некоторых утверждениях, изложенных в первоначальной жалобе, и был опрошен генеральным инспектором разведывательного сообщества Майклом Аткинсоном.

Существование второго информатора, в частности, человека, который может напрямую говорить о событиях с участием президента США, связанных с разговорами об Украине, может подвергнуть сомнению утверждение Трампа о том, что первоначальная жалоба, опубликованая 26 сентября, была “абсолютно неточной”.

The New York Times в пятницу, сославшись на анонимные источники, сообщила, что второй сотрудник разведки обдумывает, подать ли свою собственную жалобу и дать показания Конгрессу. Заид заявил, что не знает, является ли второй осведомитель, которого он представляет, лицом, описанным The New York Times.

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, попробовав давить на украинскую власть относительно расследования дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.