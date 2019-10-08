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Влада США намагається захистити інформатора у справі розмови Трампа та Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Влада США вживає заходів задля забезпечення захисту для співробітника американської розвідки, який подав скаргу на президента Дональда Трампа. Про це агентству Reuters розповіло джерело, що знайоме з цією справою, передає УНН.

Влада США намагається захистити інформатора у справі розмови Трампа та Зеленського

“Адвокати інформатора в листі від 28 вересня на ім’я виконуючого обов’язки директора Національної розвідки Джозефа Магуайера висловили стурбованість тим, що безпека їх клієнта може опинитися під загрозою після того, як Трамп припустив, що він був шпигуном, що вчинив державну зраду”, — йдеться у повідомленні.

Адвокати заявили, що деякі особи запропонували “нагороду” в розмірі 50 тисяч доларів за будь-яку інформацію про особу заявника після того, як чиновник поскаржився спостерігачеві від уряду, про те, що Трамп чинив тиск на президента України Володимира Зеленського 25 липня, зателефонувавши йому по телефону для розслідування його політичного суперника Джо Байдена.

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“Джерело в уряді США, що знайоме зі справою заявника, повідомило, що федеральна влада вживає заходів безпеки для захисту чиновника”, — йдеться у повідомленні, але зазначається, що те саме джерело відмовилось повідомити, які саме заходи були прийняті. Джерело також відмовилось повідомити, чи надходили якісь конкретні погрози на адресу інформатора.

Адвокат інформатора відмовився коментувати питання безпеки свого клієнта.

Нагадаємо, 6 жовтня другий інформатор висловив стурбованість з приводу відносин президента США Дональда Трампа з Україною, і вже спілкувався на цю тему з генеральним інспектором розвідувального співтовариства США.

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