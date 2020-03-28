Власти США одобрили пятиминутный тест на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Американская химико-фармацевтическая корпорация Abbott Laboratories заявила, что получила одобрение федеральных регуляторов, что позволяет начать массовое производство теста на коронавирус, способного давать результаты в течение нескольких минут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
“Тесты в срочном порядке одобрила Администрация США по продовольствию и медикаментам (FDA)”, — пишет издание.
Abbott Laboratories планирует начать распределение тестов на следующей неделе и увеличить производство до 50 тыс в день. Тест позволяет получить положительный результат за пять минут, отрицательный — за 13 минут.
На прошлой неделе FDA одобрила использование теста, разработанного компанией Cepheid.
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Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.
В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.