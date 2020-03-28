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Влада США схвалила п'ятихвилинний тест на коронавірус

Влада США схвалила п'ятихвилинний тест на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Американська хіміко-фармацевтична корпорація Abbott Laboratories заявила, що отримала схвалення федеральних регуляторів, що дозволяє почати масове виробництво тесту на коронавірус, здатного давати результати протягом декількох хвилин. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

“Тести в терміновому порядку схвалила Адміністрація США з продовольства і медикаментів (FDA)”, — пише видання.

Abbott Laboratories планує почати розподіл тестів на наступному тижні і збільшити виробництво до 50 тис в день. Тест дозволяє отримати позитивний результат за п’ять хвилин, негативний — за 13 хвилин.

Минулого тижня FDA схвалила використання тесту, розробленого компанією Cepheid.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Злочинці експлуатують пандемію коронавірусу — Європол

Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.

У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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