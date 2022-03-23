Власти Риги обязали посольство россии повесить табличку "улица Независимости Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В течение трех месяцев посольство россии в Латвии должно заменить на своем здании табличку с названием улицы, которая теперь называется "Независимости Украины", передает УНН со ссылкой на LSM.
Детали
Как заявили в Рижской думе, решение об изменении адреса касается трех зданий, включая посольство. Соответствующее уведомление в дипучреждение отправлено по почте.
В течение трех месяцев со дня вступления в силу решения о переименовании улицы владельцы зданий должны разместить новые таблички. Если этого не будет сделано, полиция может оштрафовать их на сумму от 10 до 150 евро.
Напомним
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