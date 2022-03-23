Власти Риги обязали посольство россии повесить табличку "улица Независимости Украины"

Детали

Как заявили в Рижской думе, решение об изменении адреса касается трех зданий, включая посольство. Соответствующее уведомление в дипучреждение отправлено по почте.

В течение трех месяцев со дня вступления в силу решения о переименовании улицы владельцы зданий должны разместить новые таблички. Если этого не будет сделано, полиция может оштрафовать их на сумму от 10 до 150 евро.

Напомним

Париж предоставил Киеву статус "почетного гражданина".