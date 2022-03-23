Влада Риги зобов'язала посольство росії повісити табличку "вулиця Незалежності України"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Протягом трьох місяців посольство росії в Латвії повинне замінити на своїй будівлі табличку з назвою вулиці, яка тепер називається "Незалежності України", передає УНН з посиланням на LSM.
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Як заявили у Ризькій думі, рішення про зміну адреси стосується трьох будівель, включаючи посольство. Відповідне повідомлення до дипустанови надіслано поштою.
Протягом трьох місяців від дня набуття чинності рішенням про перейменування вулиці власники будівель мусять розмістити нові таблички. Якщо цього не буде зроблено, поліція може оштрафувати їх на суму від 10 до 150 євро.
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