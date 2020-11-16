Власть должна сделать не карантин, а тестирование выходного дня - Гончаренко

"Однозначно, Украина нуждается в гораздо большем тестировании, чем это сейчас происходит, потому что сегодня Украина предпоследняя в Европе по количеству тестов на душу населения. Один из вариантов тестирования - массовое, как это сделала Словакия, а сейчас планирует сделать Австрия. Это действительно работает, это дает результат, это позволяет выявить бессимптомных больных, изолировать их и таким образом прервать распространение инфекции", - считает Гончаренко.

По мнению нардепа, общенациональное тестирование в масштабах Украины можно реализовать в регионах, где больше всего больных "ковидом". Это даст значительно лучший результат, чем локдаун выходного дня, который лишь усугубляет экономический коронакризис.

"Понятно, что в масштабах Украины - большой страны - сложно сделать общенациональное тестирование. Но хотя бы, например, крупные города и те территории, где сегодня бурлит пандемия - это абсолютно возможно. И это было бы гораздо лучше, чем делать локдаун выходного дня, который вообще не имеет никакого смысла и который не остановит распространение инфекции", - уверен он.

Кроме того, Алексей Гончаренко выступает за инициативу поддержки национального бизнеса в таких трудных условиях. Он считает, что в общенациональном тестировании стоит ориентироваться исключительно на украинского производителя тест-систем на COVID-19.

Отметим, что инициатива по поддержке украинских производителей набирает обороты. Так, известные бизнесмены во время локдауна выходного дня агитируют заказывать еду и алкогольные напитки в украинских рестораторов. А в Верховной Раде вообще выступают с инициативой закупать все возможные медицинские товары, включая тесты на коронавирус, исключительно у украинских производителей.

Напомним, в Минздраве анонсировали закупку "антигенных" ИФА-тестов украинского производства. Таким образом планируют разгрузить ПЦР-лаборатории и убрать очереди за тестированием.