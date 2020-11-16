Влада повинна зробити не карантин, а тестування вихідного дня – Гончаренко

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кількість тестування на коронавірус в Україні незадовільна. Один із варіантів сповільнення темпів поширення "ковіду" є масове тестування за прикладом Словаччини, розповів УНН народний депутат Олексій Гончаренко.

"Однозначно, Україна потребує набагато більшого тестування, ніж це зараз відбувається, бо сьогодні Україна передостання у Європі по кількості тестувань на душу населення. Один з варіантів тестування – масове, як це зробила Словаччина, а зараз планує зробити Австрія. Це дійсно працює, це дає результат, це дозволяє виявити безсимптомних хворих, ізолювати їх і таким чином перервати розповсюдження інфекції", - вважає Гончаренко.

На думку нардепа, загальнонаціональне тестування у масштабах України можна реалізувати у регіонах, де найбільше хворих на "ковід". Це дасть значно кращий результат, ніж локдаун вихідного дня, який лише поглиблює економічну коронакризу.

"Зрозуміло, що у масштабах України – великої країни – складно зробити загальнонаціональне тестування. Але хоча б, наприклад, великі міста і ті території, де сьогодні вирує пандемія – це абсолютно можливо. І це було б набагато краще, ніж робити локдаун вихідного дня, який взагалі не має жодного сенсу і який не зупинить розповсюдження інфекції", - впевнений він.

Крім того, Олексій Гончаренко виступає за ініціативу підтримки національного бізнесу у таких скрутних умовах. Він вважає, що у загальнонаціональному тестуванні варто орієнтуватись виключно на українського виробника тест-систем на COVID-19.

Зазначимо, що ініціатива з підтримки українських виробників набирає обертів. Так, відомі бізнесмени під час локдауну вихідного дня агітують замовляти їжу та алкогольні напої в українських рестораторів. А у Верховній Раді взагалі виступають з ініціативою закуповувати всі можливі медичні товари, зокрема й тести на коронавірус, виключно в українських виробників.

Нагадаємо, у МОЗ анонсували закупівлю "антигенних" ІФА-тестів українського виробництва. Таким чином планують розвантажити ПЛР-лабораторії та прибрати черги за тестуванням.

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