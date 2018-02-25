Власти Нигерии подтвердили исчезновение 110 школьниц после нападения боевиков "Боко харам"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Власти Нигерии в воскресенье подтвердили исчезновение 110 школьниц после нападения боевиков радикальной группировки “Боко харам” на деревню Дапчи (штат Йобе) на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство France-Presse.
“Федеральное правительство может подтвердить, что 110 учениц школы в Дапчи в штате Йобе не найдены поле того, как 19 февраля боевики вторглись в учебное заведение”, — отметили в министерстве информации африканской республики.
Число пропавших учениц удалось определить после сопоставления данных властей штата и администрации школы. Ранее 23 февраля родители пропавших девочек утверждали, что домой не вернулись 105 школьниц.
Следует отметить, что в апреле 2014 года боевики “Боко харам” похитили из лицея в нигерийском городе Чибок 276 девочек. Позже 57 из них удалось убежать, в октябре 2016 года 20 школьниц были освобождены в результате переговоров властей Нигерии, Международного комитета Красного Креста и представителей Швейцарии с группировкой. 6 мая 2017 еще 82 девочки были также выпущены на свободу. Около 100 девочек по-прежнему считаются пропавшими без вести.
Как ранее сообщал УНН, в Нигерии 36 человек погибли в перестрелке за стадо овец.