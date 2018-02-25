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Влада Нігерії підтвердила зникнення 110 школярок після нападу бойовиків

Влада Нігерії підтвердила зникнення 110 школярок після нападу бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Влада Нігерії у неділю підтвердила зникнення 110 школярок після нападу бойовиків радикального угрупування “Боко харам” на село Дапчі (штат Йобе) на північному сході Нігерії. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство France-Presse.

“Федеральний уряд може підтвердити, що 110 учениць школи у Дапчі в штаті Йобе не знайдені поле того, як 19 лютого бойовики вторглися до навчального закладу”, — зазначили у міністерстві інформації африканської республіки.

Число зниклих учениць вдалося визначити після зіставлення даних влади штату і адміністрації школи. Раніше 23 лютого батьки зниклих дівчаток стверджували, що додому не повернулися 105 школярок.

Слід зазначити, що у квітні 2014 року бойовики “Боко харам” викрали з ліцею в нігерійському місті Чібок 276 дівчаток. Пізніше 57 з них вдалося втекти, у жовтні 2016 року 20 школярок були звільнені в результаті переговорів влади Нігерії, Міжнародного комітету Червоного Хреста і представників Швейцарії з угрупованням. 6 травня 2017 року ще 82 дівчинки були також випущені на свободу. Близько 100 дівчаток як і раніше вважаються зниклими без вісті.

Як раніше повідомляв УНН, у Нігерії 36 людей загинули у перестрілці через стадо овець. 

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