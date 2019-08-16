Власти Москвы только сейчас объявила результаты турнира "по управлению автозаками" в день протестов

Участники конкурса, говорится в сообщении ФСИН, демонстрировали знание правил дорожного движения и умение выполнять такие упражнения, как “змейка”, “эстакада”, “заезд в гаражный бокс”, “параллельная парковка” и другие. То есть делали примерно то же, что нужно при сдаче на права в ГАИ, но на автозаке.

Первое место на конкурсе заняла команда УФСИН по Москве.

“Хочется подчеркнуть, что от профессионализма водителя зависит обстановка на дорогах, а главное, жизнь и здоровье людей, которых они перевозят”, — подчеркивается в сообщении ФСИН.

Как сообщал УНН, в день очередной акции протеста в Москве — власти провели турнир “по управлению автозаками”.