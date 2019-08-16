Влада Москви лише зараз оголосила результати турніру "з керування автозаками" у день протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. УФСВП Росії по Москві лише зараз оголосило результати конкурсу “з керування автозаками”, який проходив у день акцій протесту 10 серпня, пише УНН з посиланням на сайт відомства та зокрема видання Meduza.
Учасники конкурсу, говориться в повідомленні ФСВП, демонстрували знання правил дорожнього руху і вміння виконувати такі вправи, як “змійка”, “естакада”, “заїзд в гаражний бокс”, “паралельне парковка” та інші. Тобто робили приблизно те ж, що потрібно при здачі на права в ДАІ, але на автозаку.
Перше місце на конкурсі зайняла команда УФСВП по Москві.
“Хочеться підкреслити, що від професіоналізму водія залежить обстановка на дорогах, а головне, життя і здоров’я людей, яких вони перевозять”, — підкреслюється в повідомленні ФСВП.
Як повідомляв УНН, у день чергової акції протесту у Москві — влада провела турнір “з керування автозаками”.