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Власти Кубы отменят с ноября ограничения на передвижение между провинциями. С 15 ноября разрешат въезд туристам

Власти Кубы отменят с ноября ограничения на передвижение между провинциями. С 15 ноября разрешат въезд туристам

Киев  •  УНН

 • 20902 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Куба с ноября ослабит ограничения на передвижение граждан между провинциями на фоне снижения заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Cubadebate.

Детали

Следовательно, с 20 октября начнется продажа билетов на междугородные автобусы, а также поезда и самолеты по маршрутам внутри страны.

Поездки жители острова без прохождения контроля на границах провинции смогут осуществлять с 1 ноября. На данный момент для поездок в другие регионы требуется разрешение властей соответствующих провинций.

На фоне снижения заболеваемости, власти приняли решение открыть доступ к пляжам, а также позволить спортивным клубам и бассейнам возобновить работу. Также были сняты ограничения на работу ресторанов и сокращено время действия комендантского часа. Власти рассматривают возможность открытия галерей, библиотек, музеев, а также снятие ограничений на проведение крупных мероприятий на открытом воздухе и в помещениях.

Власти Кубы решили смягчить с 15 ноября ряд ограничительных мер для прибывающих туристов, а также признать сертификаты о вакцинации, пройденные в других странах.

"С 15 ноября, когда будет вакцинировано более 90% кубинского населения, наши границы станут постепенно открываться, - заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Добавим

Всего на Кубе, согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 932 768 случаев инфицирования коронавирусом и 8 037 смертей.

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