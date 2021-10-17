Власти Кубы отменят с ноября ограничения на передвижение между провинциями. С 15 ноября разрешат въезд туристам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Куба с ноября ослабит ограничения на передвижение граждан между провинциями на фоне снижения заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Cubadebate.
Детали
Следовательно, с 20 октября начнется продажа билетов на междугородные автобусы, а также поезда и самолеты по маршрутам внутри страны.
Поездки жители острова без прохождения контроля на границах провинции смогут осуществлять с 1 ноября. На данный момент для поездок в другие регионы требуется разрешение властей соответствующих провинций.
На фоне снижения заболеваемости, власти приняли решение открыть доступ к пляжам, а также позволить спортивным клубам и бассейнам возобновить работу. Также были сняты ограничения на работу ресторанов и сокращено время действия комендантского часа. Власти рассматривают возможность открытия галерей, библиотек, музеев, а также снятие ограничений на проведение крупных мероприятий на открытом воздухе и в помещениях.
Власти Кубы решили смягчить с 15 ноября ряд ограничительных мер для прибывающих туристов, а также признать сертификаты о вакцинации, пройденные в других странах.
"С 15 ноября, когда будет вакцинировано более 90% кубинского населения, наши границы станут постепенно открываться, - заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
Добавим
Всего на Кубе, согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 932 768 случаев инфицирования коронавирусом и 8 037 смертей.