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Влада Куби відмінить з листопада обмеження на пересування між провінціями. З 15 листопада дозволить в'їзд туристам

Київ • УНН

 • 20915 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Куба від листопада послабить обмеження на пересування громадян між провінціями на тлі зниження захворюваності на COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на Cubadebate.

Деталі

Відтак, з 20 жовтня почнеться продаж квитків на міжміські автобуси, а також поїзди і літаки за маршрутами всередині країни.

Поїздки жителі острова без проходження контролю на кордонах провінції зможуть здійснювати з 1 листопада. На даний момент для поїздок в інші регіони потрібен дозвіл влади відповідних провінцій.

На тлі зниження захворюваності, влада прийняла рішення відкрити доступ до пляжів, а також дозволити спортивним клубам і басейнам відновити роботу. Також були зняті обмеження на роботу ресторанів і скорочено час дії комендантської години. Влада розглядає можливість відкриття галерей, бібліотек, музеїв, а також зняття обмежень на проведення великих заходів на вікритому повітрі і в приміщеннях.

Влада Куби вирішили пом'якшити з 15 листопада ряд обмежувальних заходів для прибуваючих туристів, а також визнати сертифікати про вакцинації, пройдені в інших країнах.

"З 15 листопада, коли буде вакциновано понад 90% кубинського населення, наші кордони стануть поступово відкриватися, - заявив президент Куби Мігель Діас-Канель.

Додамо

Всього на Кубі, згідно з даними американського університету Джонса Хопкінса, зареєстровано 932 768 випадків інфікування коронавірусом і 8 037 смертей.

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