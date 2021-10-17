Влада Куби відмінить з листопада обмеження на пересування між провінціями. З 15 листопада дозволить в'їзд туристам
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Куба від листопада послабить обмеження на пересування громадян між провінціями на тлі зниження захворюваності на COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на Cubadebate.
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Відтак, з 20 жовтня почнеться продаж квитків на міжміські автобуси, а також поїзди і літаки за маршрутами всередині країни.
Поїздки жителі острова без проходження контролю на кордонах провінції зможуть здійснювати з 1 листопада. На даний момент для поїздок в інші регіони потрібен дозвіл влади відповідних провінцій.
На тлі зниження захворюваності, влада прийняла рішення відкрити доступ до пляжів, а також дозволити спортивним клубам і басейнам відновити роботу. Також були зняті обмеження на роботу ресторанів і скорочено час дії комендантської години. Влада розглядає можливість відкриття галерей, бібліотек, музеїв, а також зняття обмежень на проведення великих заходів на вікритому повітрі і в приміщеннях.
Влада Куби вирішили пом'якшити з 15 листопада ряд обмежувальних заходів для прибуваючих туристів, а також визнати сертифікати про вакцинації, пройдені в інших країнах.
"З 15 листопада, коли буде вакциновано понад 90% кубинського населення, наші кордони стануть поступово відкриватися, - заявив президент Куби Мігель Діас-Канель.
Додамо
Всього на Кубі, згідно з даними американського університету Джонса Хопкінса, зареєстровано 932 768 випадків інфікування коронавірусом і 8 037 смертей.