Власти Колумбии сообщили об обнаружении тел убитых эквадорских журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Власти Колумбии информировали МИД Эквадора об обнаружении тел эквадорских журналистов, похищенных и убитых на границе между странами. Об этом сообщила в пятницу министр иностранных дел Колумбии Мария Анхела Ольгин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Caracol.
“Вчера я позвонила главе МИД (Эквадора), чтобы сообщить ему, что мы нашли тела убитых журналистов”, — приводит ее слова на своем сайте радиостанция Caracol. По данным Ольгин, в настоящее время представители эквадорских властей находятся в колумбийском городе Кали, чтобы транспортировать тела на родину и передать их близким погибших.
27 марта стало известно, что двое журналистов эквадорской газеты El Comercio и их водитель были похищены, когда работали над редакционным заданием недалеко от границы с Колумбией. Инцидент произошел в районе Матахе провинции Эсмеральдас в северо-восточной части Эквадора. Усилия властей по освобождению похищенных не увенчались успехом. 13 апреля президент Эквадора Ленин Морено сообщил, что трое сотрудников СМИ были убиты.
Как сообщал УНН, вице-президент США обсудил борьбу с наркотиками с президентом Колумбии.