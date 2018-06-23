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Влада Колумбії повідомила про виявлення тіл убитих еквадорських журналістів

Влада Колумбії повідомила про виявлення тіл убитих еквадорських журналістів

Київ • УНН

 • 8877 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Влада Колумбії поінформували МЗС Еквадору про виявлення тіл еквадорських журналістів, викрадених і вбитих на кордоні між країнами. Про це повідомила в п’ятницю міністр закордонних справ Колумбії Марія Анхела Ольгін. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Caracol.

“Вчора я подзвонила главі МЗС (Еквадору), щоб повідомити йому, що ми знайшли тіла вбитих журналістів”, — наводить її слова на своєму сайті Caracol. За даними Ольгин, в даний час представники еквадорської влади знаходяться в колумбійському місті Калі, щоб транспортувати тіла на батьківщину і передати їх близьким загиблих.

27 березня стало відомо, що двоє журналістів еквадорської газети El Comercio і їх водій були викрадені, коли працювали над редакційним завданням недалеко від кордону з Колумбією. Інцидент стався в районі Матахе провінції Есмеральдас в північно-східній частині Еквадору. Зусилля влади щодо звільнення викрадених не увінчалися успіхом. 13 квітня президент Еквадору Ленін Морено повідомив, що троє співробітників ЗМІ були вбиті.

Як повідомляв УНН, віце-президент США обговорив боротьбу з наркотиками з президентом Колумбії.

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