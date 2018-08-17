Власти Италии начали расследование в отношении компании, которая обслуживала мост в Генуе

По его данным, Министерство инфраструктуры и транспорта страны дало компании 15 дней на предоставление доказательств добросовестного выполнения своих обязательств по обслуживанию моста.

Напомним, утром 14 августа у Генуи на севере Италии обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя — Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика.

Префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане о отсутствие граждан Украины среди погибших в результате обрушения моста Моранди, произошедшего 14 августа, но сообщил, что двое украинцев пострадали.