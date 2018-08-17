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Власти Италии начали расследование в отношении компании, которая обслуживала мост в Генуе

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Правительство Италии в четверг открыло расследование в отношении компании Autostrade per l’Italia, которая обслуживает города Моранди близ Генуи, в результате обрушения которого погибли, по последним данным, 38 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Власти Италии начали расследование в отношении компании, которая обслуживала мост в Генуе

По его данным, Министерство инфраструктуры и транспорта страны дало компании 15 дней на предоставление доказательств добросовестного выполнения своих обязательств по обслуживанию моста.

Напомним, утром 14 августа у Генуи на севере Италии обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя — Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика.

Префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане о отсутствие граждан Украины среди погибших в результате обрушения моста Моранди, произошедшего 14 августа, но сообщил, что двое украинцев пострадали.

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