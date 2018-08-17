Влада Італії почала розслідування стосовно фірми, яка обслуговувала міст у Генуї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Уряд Італії у четвер відкрило розслідування відносно компанії Autostrade per l’Italia, яка обслуговує міст Моранді біля Генуї, у результаті обвалення якого загинули, за останніми даними, 38 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
За його даними, Міністерство інфраструктури і транспорту країни дало компанії 15 днів на надання доказів сумлінного виконання своїх зобов’язань із обслуговування моста.
Нагадаємо, вранці 14 серпня біля Генуї на півночі Італії обрушився довгий проліт мосту, по якому проходить швидкісна траса A10 (Генуя — Савона, європейський маршрут Е80). У момент події на ньому знаходилося більше 30 легкових автомобілів і три вантажівки.
Префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані про відсутність громадян України серед загиблих у результаті обвалу мосту Моранді, що стався 14 серпня, але повідомило, що двоє українців постраждали.