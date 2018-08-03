Власти Эквадора объявили о создании совместного с США центра по обеспечению безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Министр национальной обороны Эквадора Освальдо Харрин сообщил, что страна и США договорились создать совместный Офис по сотрудничеству в сфере безопасности, который начнет работу уже в ближайшие дни. Соответствующее заявление глава ведомства сделал в четверг в эфире телеканала Ecuavisa, информирует УНН.
“Этот Офис по сотрудничеству в сфере безопасности будет учрежден в ближайшие дни”, — сказал Харрин.
Министр уточнил, что речь не идет о создании новой американской военной базы на территории Эквадора. По его словам, задачей нового центра станет обмен информацией для борьбы с контрабандой наркотиков и другими преступлениями. Планируется, что граждане США будут приезжать в создаваемый офис на ограниченный срок.
“Самолет будет прилетать максимум на три-четыре дня и возвращаться. Таким образом ни в коем случае речь не идет о развертывании базы”, — пояснил Харрин.
Действующий президент южноамериканской республики Ленин Морено, который пришел к власти по итогам прошедших в апреле 2017 года выборов, считался соратником экс-президента Корреа, который закрыл американскую базу. Однако после его вступления в должность отношения между двумя политиками резко испортились: экс-глава государства обвинил нового лидера в предательстве и отказе от политики преемственности, с которой тот шел на выборы.
Как сообщал УНН, президент Эквадора назвал дело Ассанжа проблемой для своей страны.