Влада Еквадору оголосила про створення спільного з США центру по забезпеченню безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Міністр національної оборони Еквадору Освальдо Харрін повідомив, що країна і США домовилися створити спільний Офіс з питань співробітництва в сфері безпеки, який розпочне роботу вже в найближчі дні. Відповідну заяву голова відомства зробив в четвер в ефірі телеканалу Ecuavisa, інформує УНН.
“Цей Офіс з питань співробітництва в сфері безпеки буде заснований в найближчі дні”, — сказав Харрін.
Міністр уточнив, що мова не йде про створення нової американської військової бази на території Еквадору. За його словами, завданням нового центру стане обмін інформацією для боротьби з контрабандою наркотиків та іншими злочинами. Планується, що громадяни США будуть приїжджати в створюваний офіс на обмежений термін.
“Літак буде прилітати максимум на три-чотири дні і повертатися. Таким чином ні в якому разі мова не йде про розгортання бази”, — пояснив Харрін.
Чинний президент південноамериканської республіки Ленін Морено, який прийшов до влади за підсумками минулих в квітні 2017 року виборів, вважався соратником екс-президента Корреа, який закрив американську базу. Однак після його вступу на посаду відносини між двома політиками різко зіпсувалися: екс-глава держави звинуватив нового лідера в зраді і відмову від політики наступності, з якою той йшов на вибори.
Як повідомляв УНН, президент Еквадору назвав справу Ассанжа проблемою для своєї країни.