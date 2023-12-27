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Вкусняшки и подарки: заместитель председателя Одесской ОВА поздравил воспитанников детдома с праздниками

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 16:20  •  13074 просмотра

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Представитель Одесской военной администрации Александр Харлов вручил сладости и подарки 12 воспитанникам детского дома семейного типа. Он отметил важность государственной поддержки детей.

Заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов поздравил с праздниками воспитанников детского дома семейного типа, передает УНН.

Детали

В детдоме семейного типа проживает 12 детей в возрасте от шести до семнадцати лет. Все они получили от заместителя председателя ОВА вкусности и подарки.

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"Забота и поддержка со стороны государства - один из главных факторов, который помогает в эти сложные времена, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. Ведь так важно чтобы дети росли с верой и добром в сердце", - отметил Харлов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Вкусняшки и подарки: заместитель председателя Одесской ОВА поздравил воспитанников детдома с праздниками

Представитель Одесской военной администрации Александр Харлов вручил сладости и подарки 12 воспитанникам детского дома семейного типа. Он отметил важность государственной поддержки детей.

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Вкусняшки и подарки: заместитель председателя Одесской ОВА поздравил воспитанников детдома с праздниками

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Атака машин: инженер Tesla пострадал от неисправного робота

Инженер Tesla был травмирован неисправным роботом на заводе в Остине, что привело к отчету, поданному властям США, в котором отмечалось о многочисленных травмах на гигафабрике машин в прошлом году.

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