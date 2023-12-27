Вкусняшки и подарки: заместитель председателя Одесской ОВА поздравил воспитанников детдома с праздниками
Киев • УНН
Представитель Одесской военной администрации Александр Харлов вручил сладости и подарки 12 воспитанникам детского дома семейного типа. Он отметил важность государственной поддержки детей.
Заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов поздравил с праздниками воспитанников детского дома семейного типа, передает УНН.
Детали
В детдоме семейного типа проживает 12 детей в возрасте от шести до семнадцати лет. Все они получили от заместителя председателя ОВА вкусности и подарки.
"Забота и поддержка со стороны государства - один из главных факторов, который помогает в эти сложные времена, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. Ведь так важно чтобы дети росли с верой и добром в сердце", - отметил Харлов.
Вкусняшки и подарки: заместитель председателя Одесской ОВА поздравил воспитанников детдома с праздниками
Представитель Одесской военной администрации Александр Харлов вручил сладости и подарки 12 воспитанникам детского дома семейного типа. Он отметил важность государственной поддержки детей.
Правительство согласовало увольнение главы Тернопольской ОГА Труша
Кабинет Министров Украины уволил Владимира Труша с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.
"Мало быть обеспокоенными": омбудсмен отреагировал расстрел пленных возле Роботино
Уполномоченный по правам человека требует привлечения к ответственности российских военных преступников за расстрел безоружных украинских солдат; настаивает на необходимости действий на международном уровне.
Правительство продлило действие льготных цен на электроэнергию до конца апреля
Кабинет министров Украины продлил действие ПСО на электроэнергию до конца апреля, установив тариф на уровне 2,64 грн/кВт-ч для домохозяйств.
Евро поднялся до самого высокого уровня за четыре с половиной месяца, доллар увеличил потери
Евро достигает 4,5-месячного максимума по отношению к доллару, поскольку ФРС сигнализирует о снижении ставок; потери доллара углубляются.
Суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
Верховный суд Мичигана оставил Трампа на выборах 2024 года, отклонив попытку дисквалификации, в отличие от суда Колорадо.
В Феодосии обломки российского корабля "Новочеркасск" разлетелись по всему городу
В Феодосии собирают обломки после взрыва судна "Новочеркасск", что привело к значительным повреждениям близлежащих домов и инфраструктуры.
Просто невозможно: Данилов о вступлении Украины в НАТО частями
Секретарь СНБО Украины Данилов отвергает частичное вступление в НАТО как "невыполнимое", подчеркивая единство и целостность страны.
Япония является третьим крупнейшим донором финпомощи для Украины: за 2023 год бюджет получил 3,7 млрд долларов - Минфин
В 2023 году Япония предоставила Украине 3,7 миллиарда долларов помощи, заняв третье место среди крупнейших доноров.
Атака машин: инженер Tesla пострадал от неисправного робота
Инженер Tesla был травмирован неисправным роботом на заводе в Остине, что привело к отчету, поданному властям США, в котором отмечалось о многочисленных травмах на гигафабрике машин в прошлом году.