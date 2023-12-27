Вкусняшки и подарки: заместитель председателя Одесской ОВА поздравил воспитанников детдома с праздниками

Заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов поздравил с праздниками воспитанников детского дома семейного типа, передает УНН.

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В детдоме семейного типа проживает 12 детей в возрасте от шести до семнадцати лет. Все они получили от заместителя председателя ОВА вкусности и подарки.

"Забота и поддержка со стороны государства - один из главных факторов, который помогает в эти сложные времена, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. Ведь так важно чтобы дети росли с верой и добром в сердце", - отметил Харлов.