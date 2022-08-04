Украл в семье переселенцев в соцприюте более 750 тыс. грн: мужчину приговорили к 7,5 годам за решеткой

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«При публичном обвинении Шепетовской окружной прокуратуры суд признал виновным неоднократно судимого жителя города Херсона в краже более 750 тыс. грн, совершенном повторно, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 185 УК Украины). Решением Славутского горрайонного суда ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества», - говорится в сообщении.

Детали

Прокуроры в суде доказали, что в апреле 2022-го мужчина поселился на ночь в социальном приюте в городе Славута, где ночевали вынужденные переселенцы. Там он похитил сумку со сбережениями семьи из Донецкой области.

Злоумышленника задержали на блокпосту в поселке Летичев, когда он пытался уехать за пределы области. Украденные средства у него изъяли и вернули владельцам.

Дополнение

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что во Львове задержали женщину, которая помогала мужчинам нелегально пересекать границу за круглую сумму.