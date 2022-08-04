Вкрав у сім'ї переселенців у соцпритулку понад 750 тис. грн: чоловіка засудили до 7,5 років за гратами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Славутський міськрайонний суд визнав винним жителя Херсона у крадіжці понад 750 тисяч грн. Чоловік викрав сумку з грошима у родини з Донецької області, яка жила в соціальному притулку в місті Славута Хмельницької області. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає УНН.
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«За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним неодноразово судимого жителя міста Херсон у крадіжці понад 750 тис. грн, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 185 КК України). Рішенням Славутського міськрайонного суду йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року чоловік поселився на ніч у соціальному притулку у місті Славута, де ночували вимушені переселенці. Там він викрав сумку з заощадженнями родини з Донецької області.
Зловмисника затримали на блокпосту в селищі Летичів, коли він намагався виїхати за межі області. Викрадені кошти у нього вилучили та повернули власникам.
Доповнення
Державна прикордонна служба України повідомила, що у Львові затримали жінку, яка допомагала чоловікам нелегально перетинати кордон за круглу суму.