Вкрав у сім'ї переселенців у соцпритулку понад 750 тис. грн: чоловіка засудили до 7,5 років за гратами

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«За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним неодноразово судимого жителя міста Херсон у крадіжці понад 750 тис. грн, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 185 КК України). Рішенням Славутського міськрайонного суду йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року чоловік поселився на ніч у соціальному притулку у місті Славута, де ночували вимушені переселенці. Там він викрав сумку з заощадженнями родини з Донецької області.

Зловмисника затримали на блокпосту в селищі Летичів, коли він намагався виїхати за межі області. Викрадені кошти у нього вилучили та повернули власникам.

Доповнення

Державна прикордонна служба України повідомила, що у Львові затримали жінку, яка допомагала чоловікам нелегально перетинати кордон за круглу суму.