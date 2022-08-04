У Львові затримали жінку, яка допомагала чоловікам нелегально перетинати кордон за круглу суму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Державна прикордонна служба України повідомила, що у Львові затримали жінку, яка допомагала чоловікам нелегально перетинати кордон за круглу суму. Про це інформує УНН.
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У Львові правоохоронці затримали жінку, яка допомагала "ухилянтам" покинути Україну.
У її квартирі знайшли 2,5 млн гривень. Кошти підозрювана "заробила", виготовляючи фіктивні довідки: 4 200 євро кожна.
Також у жінки були підроблені печатки, медичні бланки, медичні довідки, чорнові записи, комп’ютерна техніка та інші речові докази.
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