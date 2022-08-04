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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове задержала женщина, которая помогала мужчинам нелегально пересекать границу за круглую сумму

Во Львове задержала женщина, которая помогала мужчинам нелегально пересекать границу за круглую сумму

Киев • УНН

 • 227181 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что во Львове задержана женщина, которая помогала мужчинам нелегально пересекать границу за круглую сумму. Об этом информирует УНН.

Детали

Во Львове правоохранители задержали женщину, которая помогала "уклончанам" покинуть Украину.

В ее квартире нашли 2,5 млн гривен. Средства подозреваемая "заработала", производя фиктивные справки: 4 200 евро каждая.

Также у женщины были поддельные печати, медицинские бланки, медицинские справки, черновые записи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Напомним

Вербовал людей и передавал данные о блокпостах спецслужбам РФ: в Одессе задержали агента с позывным "профессор".

Украинские Национальные Новости

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