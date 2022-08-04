Во Львове задержала женщина, которая помогала мужчинам нелегально пересекать границу за круглую сумму

Детали

Во Львове правоохранители задержали женщину, которая помогала "уклончанам" покинуть Украину.

В ее квартире нашли 2,5 млн гривен. Средства подозреваемая "заработала", производя фиктивные справки: 4 200 евро каждая.

Также у женщины были поддельные печати, медицинские бланки, медицинские справки, черновые записи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Напомним

Вербовал людей и передавал данные о блокпостах спецслужбам РФ: в Одессе задержали агента с позывным "профессор".