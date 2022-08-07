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Вбросами о "черном рынке оружия" россия хочет заблокировать поддержку Украины – Подоляк

Вбросами о "черном рынке оружия" россия хочет заблокировать поддержку Украины – Подоляк

Киев • УНН

 • 214557 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вбросами о "черном рынке оружия" россия хочет дискредитировать Украину в глазах Запада и заблокировать поддержку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

Цитата

"Пропаганда всегда эксплуатирует страх. Вбросами о "черном рынке оружия" россия стремится дискредитировать Украину в глазах западного общества. Как следствие – заблокировать поддержку. Но за полгода – ни одного доказательства. Это война в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль", – написал Подоляк.

Напомним

Михаил Подоляк в интервью изданию Tagesspiegel заявил, что Украина нуждается в поставках как можно большего количества современного оружия и надеется на активное участие в этом вопросе федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

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