Вбросами о "черном рынке оружия" россия хочет заблокировать поддержку Украины – Подоляк
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вбросами о "черном рынке оружия" россия хочет дискредитировать Украину в глазах Запада и заблокировать поддержку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.
Цитата
"Пропаганда всегда эксплуатирует страх. Вбросами о "черном рынке оружия" россия стремится дискредитировать Украину в глазах западного общества. Как следствие – заблокировать поддержку. Но за полгода – ни одного доказательства. Это война в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль", – написал Подоляк.
Напомним
Михаил Подоляк в интервью изданию Tagesspiegel заявил, что Украина нуждается в поставках как можно большего количества современного оружия и надеется на активное участие в этом вопросе федерального канцлера Германии Олафа Шольца.